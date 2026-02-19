俳優の小池徹平（40）が19日、都内で主演ミュージカル「どろんぱ」の公開稽古および記者会見に出席した。本作は劇作家・末満健一氏とワタナベエンターテインメントがタッグを組んだMOJOプロジェクトの第2弾。互いに孤独を埋め合うように出会った妖怪と人間の関わり合いを軸に、「親子の愛と絆」を描く。小池が演じるのは、煙の妖怪・烟々羅（えんえんら）。屋比久知奈演じる遠野爽子に取り憑き、「夫」だと思い込ませる…とい