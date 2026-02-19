銃を持った男が住宅に立てこもったとの想定で実施されたMITの訓練＝19日午後、さいたま市埼玉県警が人質立てこもり事件に対応する専門チームを全国で初めて立ち上げ、19日にさいたま市の警察学校で発足式が開かれた。県内で近年、銃器を使用した凶悪な立てこもり事件が相次いで発生したことを受けての対応。警察官は防弾効果が高い装備を身に着け、周辺住民の避難誘導や犯人逃走による被害拡大を防ぐ任務に当たる。チームは「