来月行われる県立高校の一般入試の願書受け付けが、きょうから県内の各高校で始まりました。このうち、富山市の富山中部高校には、事前にインターネット出願を終えた中学校の関係者が次々に訪れ、受験生の調査書などの書類を提出しました。担当者は、記入漏れなど不備がないかを確認したうえで、入試の注意事項が書かれた書類を渡していました。今年の県立高校全日制の募集定員は、推薦を含めて34校82学科、あわせて5926人で