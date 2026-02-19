俳優小池徹平（40）が19日、都内で主演ミュージカル「どろんぱ」（3月16日から、東京・日本青年館ホールなど）の稽古を公開し、記者会見に出席した。日本発のオリジナルミュージカルを世界へ発信する、ワタナベエンターテインメントと劇作家の末満健一氏がタッグを組んだ「MOJOプロジェクト」の第2弾。互いに孤独を埋め合うように出会った妖怪と人間の関わり合いを軸に、親子の愛と絆を描く。小池は人間に化けた煙の妖怪、烟々羅（