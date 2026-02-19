皆藤愛子（42）が19日、都内で行われた、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」コンテンツ発表会2026で上重聡（45）とともにMCを務めた。皆藤は「綿祖も一視聴者として楽しみに参りました」と目を輝かせた。Leminoでは、BTS出演のライブ・バラエティー・ドキュメンタリー全28作品を独占配信中で、会場でもCMが流れた。皆藤は「私も、このCMが大好きで7人で円陣を組んで手を重ねるシーンは、本当に胸が熱くなります」と熱っぽ