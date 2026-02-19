最上級グレードならではの高級感漂う仕様とは？街中で扱いやすいサイズと日常にちょうどいい装備を備えたコンパクトカーは、日本の道路事情において根強い人気を誇っています。そのなかで独自の存在感を放ってきたのが、マツダの「MAZDA2（マツダ2）」です。このモデルは突然登場したわけではなく、その源流はかつて販売されていた「デミオ」にあります。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”マツダの「新たなコンパクト