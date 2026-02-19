Googleは、Google DeepMindの生成音楽モデル「Lyria 3」をGeminiアプリに搭載し、音楽生成機能のベータ版提供を順次開始することを発表した。 【画像あり】文章や写真を付けて指示するとカバーアート付きで生成 「Lyria 3」はテキストや写真、動画から楽曲を作成できる。テキストでは、特定のジャンルや思い出などをテキストで説明することで、雰囲気にあった歌詞付きの楽曲やインストを作成できる。