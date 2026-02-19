＜ホンダLPGAタイランド初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。畑岡奈紗が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。7アンダー・単独首位でホールアウトしている。【最新スイング】センス爆発！畑岡奈紗の脚さばきがハンパなかった前半を2アンダーで折り返した畑岡。後半ではさらにギアを上げて、5バーディ・ボギーなしで回り、一気にリーダーボードを駆け上