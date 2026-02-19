日本時間20日、フィギュアスケート女子日本代表の坂本花織選手が最後の五輪の舞台に臨みます。坂本選手は2025年に引退を表明。「次(の五輪を)目指すとしたら29(歳)なので不可能かなというのを考えて、この26(歳)になる年でいったん区切りをつけようかなと思ってやっている」と話していました。そして昨年12月に行われた全日本フィギュアスケート選手権大会で5連覇を果たし、五輪への切符を見事獲得。その際には「何をするにも三日