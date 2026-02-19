IEAの気候変動対策巡る各国の立場【パリ共同】トランプ米政権が、気候変動対策に力を入れてきた国際エネルギー機関（IEA）への圧力を強めている。米国は最大の分担金を負担しているが、IEAが方針を転換しなければ脱退する可能性を示唆した。IEAは、米国が重視するエネルギー安全保障に貢献する姿勢を強調。ブラジルなど経済成長する新興国も取り込み、影響力の維持を図る。IEAは2年に1度の閣僚理事会を18、19日にパリで開いた