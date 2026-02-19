広島県東広島市の住宅で火災が発生し会社社長の男性が刃物で刺されて殺害された放火殺人事件で、県警は19日、現場検証初日時点の簡易検査で油のような成分が検出されなかったと明らかにした。現場検証は17日に始まった。火災は16日未明に発生。共同通信を含む複数の報道機関は17〜18日、捜査関係者への取材の結果、現場から油のような成分や痕跡が検出されたなどと報じていた。県警は19日、報道各社の取材に対し、初日時点の