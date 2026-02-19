俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。声帯の不調でミュージカルを休演した体験を振り返った。昨年、主演ミュージカルの公演中に、声帯の不調で休演した井上。25年の芸能生活で初めての経験に、「落ち込むっていうよりは、自分が分からなくなりました」と、当時の心境を振り返った。自宅療養中は「たまたま家族が家にいない時期」だったといい、愛犬・ハナと6日間過ご