尹前大統領に無期懲役の判決内乱首謀罪韓国でおととし12月に非常戒厳を宣言し、内乱を首謀した罪に問われた尹錫悦前大統領に対し、韓国の裁判所は19日、無期懲役を言い渡しました。【写真を見る】【速報】韓国 ユン・ソンニョル前大統領に無期懲役の判決おととしの「非常戒厳」宣言めぐる内乱首謀罪起訴状などによりますと、尹錫悦前大統領はおととし12月、戦時や国家非常事態でないにもかかわらず、憲法に反して非常戒厳