タレント梅宮アンナ（53）が19日、都内で、アデランスと共同開発したインナーブランド「RafraLunica（ラフラルニカ）」の乳がん患者向けの新商品（片胸用）の発表会に参加した。24年11月、乳がんで右胸を全摘手術。乳房の再建手術はしていない。商品は手術後のインナー選びに苦労した自身の経験から着想した。「右胸を全摘手術をしてから私はパットを入れていません。治療には多くの選択があっていい。今日はあえて胸がないの