19日朝、金沢市の国道8号で、自転車に乗っていた男性がトラックにはねられ死亡する事故があり、警察はトラックを運転していた60代の男を逮捕しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称、石川県野々市市の66歳のトラック運転手の男です。警察によりますと、この容疑者は19日午前5時頃、国道8号の金沢市藤江の交差点で、白山方面からトラックで走行中に右側からきた自転車に乗った男性をはねた疑いがもたれています