【モデルプレス＝2026/02/19】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が2月18日に更新され、RUI（ルイ）とTAIKI（タイキ）のブレスレットを披露した。【写真】BMSG新星イケメン「お揃いにしか見えない」手作り数珠のブレスレット公開◆RUI＆TAIKI「地味にお揃いに見える」ブレスレットショット公開2月16日更新の公式Xにて、グループ最年少のRUIとTAIKIの高校卒業の報告とともに制服ショ