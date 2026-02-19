円安優勢、ドル円は一時１５５円３４銭=東京為替概況 前日のドル高円安の流れが継続する形で、ドル円は155.34円まで上値を伸ばした。昨日の市場で米鉱工業生産、耐久財受注など一連の米経済指標が好結果となり、ドル高が進行。NY市場午後に公表されたFOMC議事要旨で、幾人かが今後の利上げの可能性を示唆したことなどがドル買いにつながった。 東京市場に入っても流れが継続。朝方は節目の155.00円を前に上値