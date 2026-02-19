ドル円１５５．１０近辺、ユーロドル１．１７９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.10近辺、ユーロドルは1.1795近辺で推移している。ドル円は上昇の流れ。レンジは154.62から155.34までとなっている。ユーロドルは前日比プラス圏で振幅し、足元では高値を伸ばしている。レンジは1.1783から1.1799までの動き。両方の上昇を受けて、ユーロ円は182.28から183.15レベルのレンジで上昇してい