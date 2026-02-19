ATH‑CKD7NC ベージュゴールド(左)、ブラック(右) オーディオテクニカは、ハイブリッドノイズキャンセリング(NC)機能を搭載したUSB-Cイヤフォン「ATH‑CKD7NC」を2月27日に発売する。カラーはベージュゴールドとブラックの2色展開。価格はオープンで、直販価格は9,680円。 USB-Cで機器に直接接続できる手軽さと、高精度ハイブリッドNC、通話時に声をクリアに届けるENC