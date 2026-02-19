ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）らが１９日、羽田空港着の航空機で帰国した。堀島はデュアルモーグルの銀メダルとモーグルの銅メダルを首にかけながら、帰国会見で「こういう大舞台から無事にけがもなく、またメダルを取れて帰って来れてうれしい」と喜びを語った。また、到着ロビーで待ち構えていたファン約１００人、報道陣約３０人、テレビ