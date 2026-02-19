テレビ東京は１９日、東京・六本木の同局で社長定例会見を行い、「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）などに出演しているオードリー・若林正恭が、のどの不良により約３週間休養することに言及した。若林は１８日、所属事務所を通じて「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と３週間の休養に入ることを正式発表した。