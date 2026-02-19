◆練習試合中日４―８日本ハム（１９日・北谷）中日は３―５で敗れた１７日（名護）に続いて日本ハムに連敗を喫した。２回にボスラーのソロアーチで先取点を奪ったものの、３回の守りで伊藤が水野に２点三塁打を浴びるなど、３失点。６回にも仲地が吉田に２ランを許し、突き放された。その裏に石川昂の犠飛で１点を返したが、８回には梅野が野村に２点二塁打を浴びた。この日は１番から岡林、サノー、上林、細川、ボスラー