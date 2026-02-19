提訴後に記者会見する原告男性（中央）と両親＝19日午前、神戸市中央区病気や障害のある人に働く場を提供する「就労継続支援B型事業所」を巡り、利用契約を一方的に打ち切られたとして、神戸市内の施設に通っていた40代男性と両親が19日、運営する一般財団法人「カナウ」（同市）と代表理事に計約530万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。市内で記者会見した男性の父は「強制的で根拠もなく、怒りと悲しみを覚えている。