早咲きで知られる河津桜が静岡県河津町で見頃を迎えている。河津川沿いに約４キロ続く約８５０本の並木が濃いピンク色に染まり、訪れた人の目を楽しませている。河津桜はオオシマザクラとヒカンザクラの自然交配種とされる。１９５５年頃に河津川の岸で苗木が見つかり、６６年１月に初めて花をつけた。周辺では「第３６回河津桜まつり」が開催中（３月８日まで）で、ほぼ満開となった並木のライトアップ（午後６〜９時）も行