2月20日（金）の『徹子の部屋』に、住吉美紀が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！元NHKアナウンサーの住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉。父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言すると、カナダに家を買い「実家はカナダ」になったという。大学は日本を選びNHKで働いていた住