2月19日、B2東地区の横浜エクセレンスは、カリム・エゼディンを右大腿四頭筋腱炎のためインジュアリーリスト（IL）に登録した。 現在28歳のエゼディンは、206センチ110キロのパワーフォワード兼センター。フランス出身でレバノン国籍も保有しており、レバノン代表トップチームでプレーした実績を持つ。 来日1年目の今シーズンは、アジア特別枠選手として横浜EXに加わったが