2月19日、SKY合同株式会社は、都立狛江高校ダンス部が、3月23日（現地時間22日）にフェニックス・サンズの本拠地モートゲージ・マッチアップ・センターで開催されるトロント・ラプターズ戦のハーフタイムショーに出演することを発表した。 狛江高校はダンス強豪校で、これまでも全国大会での優勝やテレビ番組の出演などを経験。NBAハーフタイムショーへの出演は、日本の公