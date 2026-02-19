レイがこの日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１２５億円から１３４億円（前期比２８．２％増）へ、営業利益を１２億円から１６億円（同７２．６％増）へ、純利益を９億円から１２億円（同６１．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１５円から２０円（前期１５円）へ引き上げた。 大阪・関西万博の関連やジャパンモビリティショーなどの大型展示会の開催、コンサー