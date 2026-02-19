Nextorage株式会社は2月19日（木）、ビデオスピードクラスV90対応のSDXC UHS-IIメモリーカード「NX-F2AEシリーズ」を発表。発売は2026年夏頃。256GB・512GB・1TBの3容量を展開する。 NX-F2AEシリーズは、4K/6K/8K撮影や高フレームレート収録など、データ負荷の高い映像制作現場での使用を想定したモデル。ビデオスピードクラスの最高規格であるV90に対応し、最低書き込