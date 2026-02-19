契約・返却・月額費用が一切不要の「リチャージモバイル」を提供しているカウスメディアは、リチャージWi-Fiシリーズの最新モデル「TD12」を発売する。前機種の「TD10」で好評だったバッテリーレス構造を継承しつつ、同時接続数、接続方式、海外対応など、内部スペックを大幅に強化。エンジン始動と同時に車内をオンライン化できる「車載Wi-Fi」用途から、旅行・出張・キャンプ時のモバイル回線、サブ回線の常備まで、幅広く活用