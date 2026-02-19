リンクをコピーする

■投資部門別売買代金差額 (2月9日～13日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 2月 ――― 第2週 12,323 ▲4,440▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ]56,941円 ( +2688 円) 第1週