19日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比300円高の5万7560円で取引を終えた。出来高は2万4760枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては92.17円高。 株探ニュース