19日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比38.5ポイント高の3854.5ポイントで取引を終えた。出来高は3万9465枚だった。この日のTOPIXの現物終値3852.09ポイントに対しては2.41ポイント高。 株探ニュース