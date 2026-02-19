19日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比2ポイント高の751ポイントで取引を終えた。出来高は3036枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値760.63ポイントに対しては9.63ポイント安。 株探ニュース