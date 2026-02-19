瑞光 [東証Ｐ] が2月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常損益を従来予想の10.5億円の黒字→4.1億円の黒字(前期は1.4億円の赤字)に61.0％下方修正した。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の8.2億円の黒字→19.8億円の黒字(前期は7.8億円の赤字)に2.4倍上方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益も従来予想の6.2億円の黒字→0.1億