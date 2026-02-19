俳優の川口春奈と清原果耶が、23日より放送のQoo10新テレビCM『いまだ、メガ割』篇に出演する。本CMが初共演となる2人の華やかなビジュアルに注目だ。【動画】可愛すぎる！仲良く撮影する川口春奈＆清原果耶撮影では、川口の優しさが垣間見える場面が。人見知りだという川口だが、清原がセリフを間違えてしまった際には、「大丈夫だよ」と優しくフォローする様子がみられ、終始あたたかな雰囲気で撮影が行われた。また撮影の