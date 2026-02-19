■ミラノ・コルティナオリンピック™メダリスト帰国会見（19日）モーグルの堀島行真（28、トヨタ自動車スキー部）がイタリアから帰国、会見した。モーグルでは2大会連続の銅メダル、デュアルモーグルでは銀メダルと、二つのメダルを獲得し「大舞台から無事に怪我もなく、またメダルも取ることができて帰ってこられたことは嬉しい」と喜びを語った堀島。一方で金メダルを目指してきたからこそ「悔しい思いがあるのが正直なと