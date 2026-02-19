架空の投資話で60代の男性から現金1750万円をだまし取ったとして、「受け子」役の60歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県座間市の無職、蕨勝和容疑者（60）です。蕨容疑者は去年10月から今年1月までの間に仲間と共謀して東京・千代田区の60代の男性に架空の株式投資の話を持ちかけ、現金1750万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、男性はインターネットの広告を見て架空の株式投