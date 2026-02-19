ＪＲ福知山線の線路内を歩く高齢女性に気づき保護したとして、兵庫県警三田署は１８日、三田市立藍小の杉山陽一教諭（４０）に県の善行表彰「のじぎく賞」を贈った。同署などによると、杉山教諭は昨年１２月１５日午後１時５分頃、児童らと給食を終えて配膳室に向かう途中、校舎１階の窓から、線路内を歩く人影に気づいた。杉山教諭はかつて理学療法士として病院や高齢者施設で働いた経験があり、女性が徘徊（はいかい）して