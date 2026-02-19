兵庫県芦屋市教育委員会は１８日、市立潮見小で同日に提供した給食のピラフに、錠剤２錠が混入していたと発表した。健康被害や体調不良の報告はないという。市教委によると、混入した錠剤は茶色で、直径８ミリ、厚さ５ミリ。１８日午後０時５０分頃、６年生の１学級で、児童２人がピラフに１錠ずつ、錠剤が入っているのを見つけ、担任に報告した。担任は児童に食べるのをやめるよう指示した。給食は、同校の調理室で約５７０