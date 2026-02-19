ロコ・ソラーレの公式インスタグラムが１９日、新規投稿され、吉田知那美、夕梨花姉妹のレアな私服２ショットをアップした。この日の早朝、カーリング女子・日本代表フォルティウス−英国戦でＮＨＫ中継のスタジオ解説を務めた２人。写真はその際に撮影され、知那美が「どーもくん」のぬいぐるみを手にさわやかな笑みを浮かべ、後方で夕梨花が満面の笑みを浮かべている。私服の雰囲気もともに温かい印象を与える。フォルティ