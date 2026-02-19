左眼窩底骨折、鼻骨・鼻中隔骨折、顎の亀裂骨折…元プロボクサーに殴られ、蹴られ、頭突きまで受けた男性は全治約３カ月の重傷を負った。妻への嫉妬を理由に深夜のカラオケバーで始まった暴行は、路上、児童遊園と場所を変えて続いた。元プロボクサーによる暴行は刑事事件となり、罰金50万円の略式命令を受けるに至った。民事裁判でも2026年1月、裁判所は700万円超の賠償を命じた。「ボクサーの拳は凶器」といわれる事もあるが、裁