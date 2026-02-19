Image: Google アメリカ現地時間2月18日に予約がスタートしたGoogleのバジェットモデルPixel 10a。と、同時に、日本でも発売されることが明らかになりました！いつ発売？現時点（2月19日）では、日本でも発売されることが発表されただけ。Google公式ストアのトップで「発売予定」と表示されているだけで、日本価格や発売日は明らかになっていません。Googleストアに登録している人には、発売