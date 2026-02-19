猫モチーフの雑貨やアート作品が集結する「猫WEEK vol.4」が、神戸マルイ1階カレンダリウムで2月24日（火）まで開催されている。さらに、三宮センター街では「ネコのバス」保護猫譲渡会も同時開催される。『猫WEEK vol.4 in 神戸マルイ』が2月24日（火）まで開催「GATTO」会場では、兵庫県の靴工房によるネコモチーフ革小物「GATTO」や、オリジナルグッズも展開する「猫カフェ 猫の屋おでん」、黒いワイヤーで仕上げた猫のワイ