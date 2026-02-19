忙しい日はできるだけ手間をかけずに、満足感のあるごはんを用意したくなりますよね。そんなときに活躍するのが、フライパンひとつで仕上がる丼メニュー。下ごしらえや工程はシンプルでも、きちんとおいしく、食卓に安心感を添えてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、手早くつくれて食べごたえもある「長ネギの親子丼」レシピを教えてもらいました。香り引き立つ長ネギで！手早くつくる親子丼今回は、旬の長ネギをたっ