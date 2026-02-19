今、世間で注目されているせいろ料理。料理家・長谷川あかりさんも「簡単にごはんをすませたいときやおつまみ的なものをつくるとき、せいろの出番が多いです」と話します。そこで今回は、長谷川さんに、寒い今の時季にぴったりな「刺身と野菜の蒸しもの」レシピを教えてもらいました。食材をせいろで蒸すだけで簡単にでき、夜の軽いおつまみにもなるのでおすすめです。※ この記事は『別冊天然生活やさしいせいろ生活』（扶桑社