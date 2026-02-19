「ビッグイヤーになる」元球宴左腕が断言も…大谷に立ちはだかるCY賞の壁米スポーツ局「MLBネットワーク」で18日（日本時間19日）に公開された番組内で、元球宴左腕で同局アナリストを務めるダン・プリーサック氏が大谷翔平投手の2026年を「ビッグイヤーになる」と予想した。司会のグレッグ・アムシンガー氏から「もし大谷がサイ・ヤング賞を獲得すれば史上最高の選手と言えるか」と問われると、「イエスだ」と即答。その理由と