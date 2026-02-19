動物病院にやってきた猫ちゃん。獣医さんを前に見せた反応が注目を集めています。話題の動画の再生回数は36万回を超え「優しい先生に見てもらえてイイね」「ちゃあんと見つめててかわいい」「思いは通じてるはずです」といったコメントが集まっています。 【動画：動物病院にやってきた子猫→『イケメンの獣医さん』が入ってきた次の瞬間…まさかの反応】 目がキラキラに！ Instagramアカウント「める &ひげ子 &ラテ &a