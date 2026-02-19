英ロンドンの音楽フェスBST Hyde Parkが、同フェス史上でも異色のギネス世界記録挑戦を発表した。7月10日、ラッパーのピットブルがヘッドライナーを務める公演で、最も多くの「禿頭かつら」を着用した人が同時に集まる記録に挑む。 【写真】光るトレードマークギネス記録に挑む人気ラッパー 発案者はBBC Radio 1の人気司会者であるグレッグ・ジェームズ。番組で公演発表を受けて呼び