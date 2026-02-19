テレビ東京は１９日、東京・六本木の同局で社長定例会見を行い、ＩＰ（知的財産）プロデュース会社の「Ｍｉｎｔｏ」に５億円を出資し、資本業務提携することに言及した。漫画やアニメ、キャラクターなどのＩＰを起点に企画・制作から、東南アジアなどへの海外流通までを手掛ける「Ｍｉｎｔｏ」と提携した。同局は、人気幼児向け番組「シナぷしゅ」などの自社ＩＰコンテンツを保有しており、吉次弘志社長は「東南アジアなど現